Letizia d’Espagne | élégante et magnifique à Madrid | ce détail presque passé inaperçu

Leggi su cityroma

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Le 18 février dernier, la reine, 49 ans, a été aperçue à. La souveraine de 49 ans a présidé une réunion avec le Conseil d’Administration du Conseil des Orphelins de l’Armée. Cette organisation caritative offre de la protection et du soutien aux orphelins. La réunion du 18 février a été tenue dans le cadre du 105e anniversaire de l’organisation. Pour l’occasion, la femme du roi Felipe VI, 54 ans, a créé la surprise avec un petit changement capillaire. On a l’habitude de voir la maman des princesses Leonor, 16 ans, et Sofia, 14 ans, s’afficher avec les cheveux grisonnants. Lors de sa dernière sortie, la femme du souverain espagnol a arboré une chevelure fraîchement colorée. La nouvelle coloration de ses cheveux rend la reineplus ...