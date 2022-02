L’eredità degli Smiths raccontata nel nuovo film ‘Shoplifters of the World’

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Glisono l’unica band che conta. Lo dice il personaggio di Dean in Shoplifters of the World, ildi Stephen Kijak, parlando per sé e per un’intera generazione di giovani che negli anni ’80 sono stati segnati dalla musica della band britannica. La loro separazione, nel 1987, ha dato inizio a una rivolta. Una commedia e una storia drammatica allo stesso tempo, che racconta le vite di un gruppo di giovani che, alla notizia dello scioglimento, decide che tutti quanti avrebbero dovuto ascoltare la loro musica per un’ultima, gloriosa volta. Come farlo? Prendendo in ostaggio un presentatore di una radio locale e puntargli contro una pistola, minacciando di uccidilo a meno che non mandi in radio la discografia del gruppo che ha appena annunciato la sua separazione. “The ...