Lega A, venerdì assemblea per nuovo presidente, idea 'americana' è Bini Smaghi (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Lega calcio di Serie A cercherà venerdì, nel corso dell'assemblea, di trovare la quadratura per eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. Dopo il nulla di fatto anche di martedì scorso – con 19 schede bianche e un voto per Carlo Bonomi al termine della seconda assemblea elettiva – i 20 club della massima serie stanno cercando consensi su diversi nomi. Oltre alla candidatura del presidente di Confindustria, portato avanti dal numero uno del Milan Paolo Scaroni, ci sono i club 'Americani' che stanno cercando un candidato che metta tutti d'accordo. Il nome su cui alcuni club americani (Spezia, Genoa, Samp, Bologna, Roma) stanno lavorando, a quanto apprende l'Adnkronos, è quello dell'economista italiano Lorenzo ...

