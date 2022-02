Le sanzioni di Usa e Ue alla Russia «proporzionate alle mosse di Putin» (Di martedì 22 febbraio 2022) In caso di attacco del Donbass scatterebbe il blocco delle forniture di materiale tecnologico, con la presa di Odessa l’esclusione delle banche di Mosca dal sistema internazionale Swift. Gas e petrolio colpiti se presa Kiev Leggi su corriere (Di martedì 22 febbraio 2022) In caso di attacco del Donbass scatterebbe il blocco delle forniture di materiale tecnologico, con la presa di Odessa l’esclusione delle banche di Mosca dal sistema internazionale Swift. Gas e petrolio colpiti se presa Kiev

Advertising

gemin_steven98 : RT @Majakovsk73: #ucraina #Usa Prime sanzioni USA. Da notare: si limitano al Donbass e non alla Russia. - Majakovsk73 : #ucraina #Usa Prime sanzioni USA. Da notare: si limitano al Donbass e non alla Russia. - LucaScopigno : @Fen_church @PaoloBorg Biden si impiccia male perché ha già detto che non muoverà un dito per l'Ucraina. Solo sanzi… - ryuqvaza : 'Eh facile per gli USA parlare di sanzioni con la loro autonomia energetica e l'oceano di mezzo' esattamente - Lodamarco1 : RT @FrancoScarsell2: “L'Ucraina ha perso la sua sovranità diventando serva dei padroni occidentali .È una marionetta nelle mani di qualcun… -