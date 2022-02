Le prime parole di Riccardo Scamarcio sull’amore per Benedetta Porcaroli

(Di lunedì 21 febbraio 2022), intervistati in vista dell’uscita del loro film L’ombra del giorno al cinema dal 24 febbraio 2022, hanno parlato per la prima volta ufficialmente del loro amore. Che il duo artistico sia una coppia nella vita reale ormai da dicembre 2020, non è certo un segreto. Ma gli attori sono sempre stati molto riservati e hanno voluto vivere la loro storia lontano dai riflettori, proteggendo sempre al massimo la loro privacy. Vi raccomandiamo... Valeria Golino, la vita dopo: "Siamo la famiglia l'uno dell'altro" La fine del suo amore conha invaso per mesi le pagine dei giornali di gossip. Ma a distanza di molti mesi, Valeria Golino non ...

... ha detto Mammucari nell'intervista rilasciata a Libero , definendo sprezzanti lelette su ...che mi spiace maggiormente è che le donne invocano sempre rispetto e solidarietà ma poi sono le...Leggi Anche Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme, c'è il bacio Lefoto ... ma sono avari di. 'Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo ...Il Sindaco di Milano è a Pechino. Le sue parole alla Gazzetta. 'Non credo proprio che un nuovo stadio sorgerà in tempo per le Olimpiadi. Inaugurazione al Meazza' Giuseppe Sala , sindaco di Milano, è a ...Ennesima piroetta tra l'ex Miss Italia e l'italoamericana. Per quel che riguarda il televoto, sorpresa in arrivo ...