Le pagelle di Bologna-Spezia: Arnautovic dominatore, Theate rimandato (Di martedì 22 febbraio 2022) Skoruspki 6 - Si fa trovare pronto su Verde, nel finale sbroglia con un paio di uscite gli attacchi pericolosi dello Spezia.Bonifazi 6 - Non ha i tempi giusti nel contrastare Reca in occasione del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 22 febbraio 2022) Skoruspki 6 - Si fa trovare pronto su Verde, nel finale sbroglia con un paio di uscite gli attacchi pericolosi dello.Bonifazi 6 - Non ha i tempi giusti nel contrastare Reca in occasione del...

Advertising

DanieleIzzo15 : #Manaj è l'uomo in più, ma predica nel deserto ? #Agudelo è come Paganini, non ripete ?? #Nikolaou si perde Arnauto… - MarcoVigarani : RT @bologna_sport: Le #pagelle di #BolognaSpezia: dal 7,5 di Arnautovic al 5 di Theate - bologna_sport : Le #pagelle di #BolognaSpezia: dal 7,5 di Arnautovic al 5 di Theate - sportli26181512 : Spezia, le pagelle di CM: male Nikolaou, Manaj non basta: Bologna – Spezia: 2-1 Provedel 6: a nulla serve l’uscita… - sportli26181512 : Bologna, le pagelle di CM: ottimo Arnautovic, bene Sansone: Bologna-Spezia: 2-1 Skorupski 6: un’ottima parata ad in… -