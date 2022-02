Le Borse europee peggiorano, Russia frena sul vertice Biden-Putin (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nei prossimi giorni il presidente americano e quello russo dovrebbero vedersi per trovare una soluzione diplomatica alla crisi ucraina. Ma il Cremlino è freddo Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nei prossimi giorni il presidente americano e quello russo dovrebbero vedersi per trovare una soluzione diplomatica alla crisi ucraina. Ma il Cremlino è freddo

Advertising

dimmichipaga : RT @cavicchioli: Prezzo di #Bitcoin sceso anche sotto quota 38.000$. Giù anche le borse europee, sebbene non di molto. - BaroniSamuele : RT @cavicchioli: Prezzo di #Bitcoin sceso anche sotto quota 38.000$. Giù anche le borse europee, sebbene non di molto. - fisco24_info : Le Borse europee peggiorano, Russia frena sul vertice Biden-Putin: Nei prossimi giorni il presidente americano e qu… - cavicchioli : Prezzo di #Bitcoin sceso anche sotto quota 38.000$. Giù anche le borse europee, sebbene non di molto. - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Le Borse europee smorzano l'entusiasmo iniziale dopo la posizione del Cremlino che definisce 'prematura' l'organizzazione… -