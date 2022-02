Lazio, brutte notizie per Immobile: a rischio anche il Porto? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il rientro di Ciro Immobile è in dubbio per la gara contro il Porto. L’attaccante sta meglio, ma la sua presenza non è scontata. Ciro Immobile Lazio rientroImmobile è ancora alle prese con la febbre. Il giocatore ha saltato il primo appuntamento contro il Porto, poi l’Udinese ora è in dubbio anche per la gara di ritorno contro la squadra di Conceição. Come riporta Repubblica, l’attaccante della Lazio sta meglio ma la sua presenza giovedì è tutt’altro che sicura. Sarebbe un’assenza pesantissima per Sarri e per la Lazio che dovrà ribaltare il risultato dell’andata se vuole passare il turno. Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il rientro di Ciroè in dubbio per la gara contro il. L’attaccante sta meglio, ma la sua presenza non è scontata. Cirorientroè ancora alle prese con la febbre. Il giocatore ha saltato il primo appuntamento contro il, poi l’Udinese ora è in dubbioper la gara di ritorno contro la squadra di Conceição. Come riporta Repubblica, l’attaccante dellasta meglio ma la sua presenza giovedì è tutt’altro che sicura. Sarebbe un’assenza pesantissima per Sarri e per lache dovrà ribaltare il risultato dell’andata se vuole passare il turno.

