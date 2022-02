Lavoro per neo laureati nelle Hr: corso al via a marzo (con successiva assunzione) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Focus su organizzazione aziendale, ruoli e processi, ma anche metodologie di selezione e contrattualistica Se è vero che le persone, con le proprie capacità e competenze, sono oggi più che mai al centro del mondo del Lavoro, per competere nelle professioni che governano il settore delle Risorse Umane è necessario svilupparne di nuove e specifiche, al fine di acquisire conoscenze realmente spendibili sul mercato. Per questo l’Agenzia per il Lavoro Adhr Group – il cui core business sono proprio le Hr – ha progettato e realizzato una formazione qualificante in questo ambito, volta ad assume successivamente i corsisti più meritevoli all’interno delle proprie filali. Adhr Talent, questo il nome del corso, permetterà a dodici neolaureati – under 30, non occupati e residenti o domiciliati in ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 21 febbraio 2022) Focus su organizzazione aziendale, ruoli e processi, ma anche metodologie di selezione e contrattualistica Se è vero che le persone, con le proprie capacità e competenze, sono oggi più che mai al centro del mondo del, per competereprofessioni che governano il settore delle Risorse Umane è necessario svilupparne di nuove e specifiche, al fine di acquisire conoscenze realmente spendibili sul mercato. Per questo l’Agenzia per ilAdhr Group – il cui core business sono proprio le Hr – ha progettato e realizzato una formazione qualificante in questo ambito, volta ad assumemente i corsisti più meritevoli all’interno delle proprie filali. Adhr Talent, questo il nome del, permetterà a dodici neo– under 30, non occupati e residenti o domiciliati in ...

