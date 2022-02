(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Ildelper me è una priorità del nostro futuro. Unche vogliamo affrontare senza superficialità, sapendo che è unche divide, ma che per noi è". Così Enricoalla Direzione del Pd.

Advertising

voceditalia : Lavoro: Letta, salario minimo è nostra priorità - TV7Benevento : **Lavoro: Letta, 'salario minimo per Pd tema fondamentale'** - - Shystupidgirl : Mio padre mi ha appena propinato la retorica 'nessuno è morto di covid'... Menomale che per lavoro è stato costrett… - FrankTot5 : Letta ha fatto del PD un partito definitivamente demokristiano. E anche cattolico. Aggiungo che quel partito (di Ic… - hirtbello : @sarabanda_ Si, è vero. Ma i partiti sempre quelli sono. Io apprezzo il lavoro che sta facendo Letta -

Ultime Notizie dalla rete : **Lavoro Letta

SassariNotizie.com

Abbiamo imparato a lavorare insieme col governo Conte, è unche continua con il governo ... Lo ha detto il segretario Pd Enrico, nella relazione alla Direzione del partito, definendo quello ...Il leader di 'Azione' ribadisce un altro 'paletto': 'Io stimo molto Giorgia Meloni per il... Calenda si rivolge, quindi, a Enrico, lanciando un vero e proprio avvertimento: 'So che...Roma, 21 feb. (askanews) - 'Sono molto fiero del lavoro del Pd al governo, portato avanti coi nostri alleati e in particolare col M5s.Roma, 21 feb. "Io sono molto fiero dell'impegno Pd in questi due anni di pandemia. Un lavoro portato avanti insieme ai nostri alleati, in particolare con M5S ne ...