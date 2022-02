Lampedusa distrugge 500 barconi usati dai migranti

(Di lunedì 21 febbraio 2022) AGi -si libera deiche intasano la sua area portuale. L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli in questi giorni sta portando a termine i lavori di rimozione dall'isola di oltre 500 imbarcazioni impiegate daie giunte sull'isola nel 2021. Per cinque unità con pesi eccedenti le 100 tonnellate e stazze proibitive per le capacità delle infrastrutture locali, l'Agenzia è dovuto all'impiego di un pontone di circa 2000 mq con una gru di 200 tonnellate. Le operazioni sono iniziate il 19 febbraio e proseguiranno per altri cinque giorni.

AGi -si libera dei barconi che intasano la sua area portuale. L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli in questi giorni sta portando a termine i lavori di rimozione dall'isola di oltre 500 imbarcazioni impiegate dai migranti e giunte sull'isola nel 2021. Le imbarcazioni, per lo più fatiscenti, intasavano l'area portuale dell'isola. Le operazioni di dimensioni imponenti sono iniziate il 19 febbraio e proseguiranno per altri cinque giorni.