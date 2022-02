L’amica Geniale 3: tutte le anticipazioni dell’ultima puntata del 27 Febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’amica Geniale 3 è andata in onda ieri sera con un buon risultato di ascolti. La fiction basata sui libri di Elena Ferrante continua a conquistare il suo pubblico. Il riassunto della terza puntata La terza puntata de L’amica Geniale 3 ha dimostrato come il rapporto tra Elena e Pietro sia assolutamente in declino. Elena (Margherita Mazzucco) si è avvicinata alle lotte femminista, contro il parere del marito che cerca di impedirle questa battaglia. Invece a casa di Lenù arrivano Pasquale e Nadia. Sono due figure molto controverse, sporchi e maleducati, trattano male Pietro. Appena ripartono, Pietro litiga furiosamente con la moglie fino ad arrivare a picchiarla. Nell’episodio successivo il figlio di Lila (interpretata da Gaia Girace) va in vacanza con Lenù e le figlie. Però questo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 febbraio 2022)3 è andata in onda ieri sera con un buon risultato di ascolti. La fiction basata sui libri di Elena Ferrante continua a conquistare il suo pubblico. Il riassunto della terzaLa terzade3 ha dimostrato come il rapporto tra Elena e Pietro sia assolutamente in declino. Elena (Margherita Mazzucco) si è avvicinata alle lotte femminista, contro il parere del marito che cerca di impedirle questa battaglia. Invece a casa di Lenù arrivano Pasquale e Nadia. Sono due figure molto controverse, sporchi e maleducati, trattano male Pietro. Appena ripartono, Pietro litiga furiosamente con la moglie fino ad arrivare a picchiarla. Nell’episodio successivo il figlio di Lila (interpretata da Gaia Girace) va in vacanza con Lenù e le figlie. Però questo ...

Advertising

valigiablu : L’amica geniale: andare oltre l’idea del ‘romanzo rosa’ | @giusi4n4 - Agenzia_Ansa : 'Ai ragazzi di oggi mi viene da dire: non siate tristi. Sono l'opposto di quello che eravamo noi. L'euforia per lor… - fraversion : regge ma non “esplode” L’amica geniale: 4.645.000 spettatori con il 21.6% share. Che Bella Giornata in replica subC… - Giu_ggiola : RT @sallycanwaitt: Quest’esigenza di dire chi tra Lila ed Elena è la brava e chi la cattiva, non l’ho mai capita, per me sono entrambe pers… - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Domenica 20 febbraio 2022 L’Amica Geniale (21.6%) doppia Che Bella Giornata in replica (10.5%). Fazio 11.1… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amica Geniale L'amica geniale: andare oltre l'idea del 'romanzo rosa' Valigia Blu