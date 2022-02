L'amica geniale 3: la risposta di Daniele Luchetti alle critiche sull'età delle protagoniste (Di lunedì 21 febbraio 2022) Daniele Luchetti mette a tacere con un tweet le critiche sull'età delle protagoniste de l'amica geniale 3, considerate troppo giovani per interpretare due ultratrentenni. Mentre si avvicina il gran finale de L'amica geniale 3, il regista Daniele Luchetti mette a tacere con un tweet le critiche sull'età delle protagoniste sollevate di recente sui social. "A chi ha fatto fatica con le età di Margherita e Gaia dico una cosa sola: lasciatevi andare e godetevi le ultime due ore di questo meraviglioso cast. Domenica prossima usciranno di scena, meritando solo applausi" scrive Luchetti. Il riferimento è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022)mette a tacere con un tweet le'etàde l'3, considerate troppo giovani per interpretare due ultratrentenni. Mentre si avvicina il gran finale de L'3, il registamette a tacere con un tweet le'etàsollevate di recente sui social. "A chi ha fatto fatica con le età di Margherita e Gaia dico una cosa sola: lasciatevi andare e godetevi le ultime due ore di questo meraviglioso cast. Domenica prossima usciranno di scena, meritando solo applausi" scrive. Il riferimento è ...

Ultime Notizie dalla rete : amica geniale Come vedere l'Amica Geniale dall'estero L'Amica Geniale è una dei programmi TV, anzi, il programma TV italiano, prodotto da HBO, Rai Fiction e TIMVISION, più seguito in tutto in tutto il mondo. Tra i tanti ovviamente, gli utenti italiani sono ...

Ascolti Tv 20 febbraio 2022, l'Amica è sempre Geniale ma Fazio con Amadeus supera Checco Zalone Ascolti del 20 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 L'Amica Geniale Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato una media di 4.645.000 spettatori pari al 21,6% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:41 alle 22:21 con tra gli ospiti Amadeus 2.

L'amica geniale: andare oltre l'idea del 'romanzo rosa' Valigia Blu Come vedere l'Amica Geniale dall'estero In questo articolo vedremo in che modo sfruttare atlasVPN per vedere L'Amica Geniale dall'estero con RaiPlay. L’Amica Geniale è una dei programmi TV, anzi, il programma TV italiano, prodotto da HBO, R ...

