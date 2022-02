“L’accusa”: di Yvan Attal, in sala dal 24 febbraio 2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’accusa, il film diretto da Yvan Attal,presentato in Concorso alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uscirà nelle sale italiane il 24 febbraio 2022. Cosa ha ispirato il film “L’accusa”? Il film, tratto dal romanzo di Karine Tuil, Les Choses Humaines, vede protagonisti Charlotte Gainsbourg, Matthieu Kassovitz e Ben Attal. Sinossi I Farel sono una super-coppia: Jean è un importante opinionista francese e sua moglie Claire una saggista, nota per il suo femminismo radicale. Hanno un figlio modello, Alexandre, che frequenta una prestigiosa università americana.Durante una breve visita a Parigi, Alexandre conosce Mila, figlia dell’amante della madre, e la invita a una festa. Il giorno dopo, Mila sporge denuncia contro Alexandre con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 21 febbraio 2022), il film diretto da,presentato in Concorso alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uscirà nelle sale italiane il 24. Cosa ha ispirato il film “”? Il film, tratto dal romanzo di Karine Tuil, Les Choses Humaines, vede protagonisti Charlotte Gainsbourg, Matthieu Kassovitz e Ben. Sinossi I Farel sono una super-coppia: Jean è un importante opinionista francese e sua moglie Claire una saggista, nota per il suo femminismo radicale. Hanno un figlio modello, Alexandre, che frequenta una prestigiosa università americana.Durante una breve visita a Parigi, Alexandre conosce Mila, figlia dell’amante della madre, e la invita a una festa. Il giorno dopo, Mila sporge denuncia contro Alexandre con ...

