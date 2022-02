La versione di Fiorella ospiti e anticipazioni 21 febbraio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Stasera in tv lunedì 21torna in onda su Rai 3 LadiMannoia con una nuova puntata dello show. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. SCOPRI COSA C’È IN TV La trasmissione prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (lo storico programma di Rai 1 andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90) per darne una nuova, dove si racconteranno eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo, si festeggeranno compleanni, eventi e ricorrenze. Un programma ogni volta diverso, scandito dalla presenza diche intervengono nel racconto portando la loro testimonianza diretta o indiretta dei fatti del giorno. La musica è, naturalmente, insieme ai filmati ...