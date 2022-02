La vera storia delle Sorelle Selassiè: “Il vero nome del padre è Giulio Bissiri” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Jessica, Clarissa e Lulù Hailè Selassiè sono entrate nel Grande Fratello Vip portando tutta la loro freschezza e simpatia. Prima del loro ingresso nel reality le ragazze venivano dipinte come tre viziate, con maggiordomo, autista personale e armadio pieno di abiti griffati. Una di loro, Jessica, ha anche partecipato a Riccanza 2 con Tommaso Zorzi. Tutti pensavano che le origini delle tre ragazze avessero a che fare con la dinastia Hailè Selassiè e che loro fossero le pronipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia. Non esisterebbe alcun legame di parentela fra le tre Sorelle e l’imperatore del corno d’Africa. Qual è dunque la storia vera delle Sorelle Selassiè? Il loro padre sarebbe figlio del giardiniere del palazzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Jessica, Clarissa e Lulù Hailèsono entrate nel Grande Fratello Vip portando tutta la loro freschezza e simpatia. Prima del loro ingresso nel reality le ragazze venivano dipinte come tre viziate, con maggiordomo, autista personale e armadio pieno di abiti griffati. Una di loro, Jessica, ha anche partecipato a Riccanza 2 con Tommaso Zorzi. Tutti pensavano che le originitre ragazze avessero a che fare con la dinastia Hailèe che loro fossero le pronipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia. Non esisterebbe alcun legame di parentela fra le tree l’imperatore del corno d’Africa. Qual è dunque la? Il lorosarebbe figlio del giardiniere del palazzo ...

