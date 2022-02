La UE contro la Cina per aver “copiato” brevetti tech essential e 5G senza nessun accordo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nuovo scontro fra l’Unione Europea e la Cina, questa volta, per alcuni brevetti riguardanti il mondo della tecnologia. E’ notizia di questi giorni la “segnalazione” della Cina da parte della Commissione Europea presso la Wto, Organizzazione mondiale del commercio, per aver impedito alle aziende di proteggere i propri brevetti essenziali, cominciando da quelli riguardanti le rete mobile 3G, 4G e 5G. Ue vs Cina, 21/2/2022 – Computermagazine.it“La Cina – fa sapere la Commissione Ue tramite apposta nota – impedisce alle aziende europee che hanno i brevetti su alcune tecnologie chiave di difendere questi diritti quando vengono utilizzati illegalmente o senza una compensazione adeguata”, come ad esempio dai costruttori ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nuovo sfra l’Unione Europea e la, questa volta, per alcuniriguardanti il mondo della tecnologia. E’ notizia di questi giorni la “segnalazione” dellada parte della Commissione Europea presso la Wto, Organizzazione mondiale del commercio, perimpedito alle aziende di proteggere i propriessenziali, cominciando da quelli riguardanti le rete mobile 3G, 4G e 5G. Ue vs, 21/2/2022 – Computermagazine.it“La– fa sapere la Commissione Ue tramite apposta nota – impedisce alle aziende europee che hanno isu alcune tecnologie chiave di difendere questi diritti quando vengono utilizzati illegalmente ouna compensazione adeguata”, come ad esempio dai costruttori ...

Advertising

MarceVann : RT @michele_geraci: Alcuni 'analisti' occidentali vivono nella totale mania di persecuzione Adesso anche l'accordo tra #Cina e #Russia di… - conteadifoix : RT @Lantidiplomatic: ?La #Cina imporrà sanzioni contro gli Stati Uniti per la vendita di armi a Taiwan. Lo ha reso noto oggi il Ministero… - OBonomi : RT @Lantidiplomatic: ?La #Cina imporrà sanzioni contro gli Stati Uniti per la vendita di armi a Taiwan. Lo ha reso noto oggi il Ministero… - Clem62172897 : RT @michele_geraci: Alcuni 'analisti' occidentali vivono nella totale mania di persecuzione Adesso anche l'accordo tra #Cina e #Russia di… - Corry08101961 : RT @Lantidiplomatic: ?La #Cina imporrà sanzioni contro gli Stati Uniti per la vendita di armi a Taiwan. Lo ha reso noto oggi il Ministero… -