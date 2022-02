Advertising

CaponeAlex : La tassa da 80 miliardi che si mangia i risparmi degli italiani - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Conti correnti: inflazione tassa occulta su risparmi italiani da 76 MLD. L'effetto boom prezzi sul 'nuovo mattone'. E se la… - Barbaga3Gaetano : RT @lauranaka: Conti correnti: inflazione tassa occulta su risparmi italiani da 76 MLD. L'effetto boom prezzi sul 'nuovo mattone'. E se la… - rep_napoli : Napoli, multe non pagate e tassa rifiuti non riscossa: il Comune ha due miliardi di crediti da incassare [aggiornam… - Miti_Vigliero : RT @lauranaka: Conti correnti: inflazione tassa occulta su risparmi italiani da 76 MLD. L'effetto boom prezzi sul 'nuovo mattone'. E se la… -

Ultime Notizie dalla rete : tassa miliardi

ilGiornale.it

... e così via, per duecomplessivi. Ma credo che sia un dato per difetto'. Lo ha detto l'... 'Ladi imbarco può produrre, se introdotta a 2 euro, una entrata di 10 milioni l'anno, che, ...... approvata dal G20 nell'ottobre 2021, ovvero lache prevede un'aliquota minima del 15% sugli ... pubblicato nel novembre 2021, i Paesi perdono ogni anno 483di dollari in tasse non pagate ...Una tassa occulta da 80 miliardi di euro. Invisibile. Ma che ha già iniziato a erodere i risparmi degli italiani. Una cifra pari a oltre 10 volte quella appena stanziata dal governo per contenere le b ...NAPOLI – In principio sembrava solo uno, si fa per dire, il miliardo di euro di tasse e multe non pagate dai cittadini napoletani e che avrebbero evitato al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, di rec ...