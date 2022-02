“La sua falsità non ha limiti” | Manila Nazzaro demolita | il suo ultimo gesto scatena il caos VIDEO

Leggi su specialmag

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La gieffinafinisce al centro delle critiche dopo unal GF Vip: ecco tutti i dettagli della situazione.(screenshot YouTube)La gieffinaè finita al centro delle polemiche del web a causa di unconsiderato da molti “falso e fuori luogo”. Nelle ultime ore, la situazione in casa è stata piuttosto tesa: dopo la lite tra Alex e Soleil, infatti, la 27enne si è rinchiusa in camera per tutto il giorno. Sono stati tanti i vipponi che hanno provato a consolarla: tra questi Barù, Sophie, Jessica e anche la stessa. La gieffina, infatti, ha ascoltato Soleil, consigliandole come comportarsi nei confronti di Belli e cosa fare. Ilha stupito tutti, poiché ...