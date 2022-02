La solidarietà social del Barcellona nella giornata in difesa dei diritti Lgbt nello sport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Bellissima iniziativa della società di calcio del Barcellona, che pubblica sui social una foto del Camp Nou pieno di tifosi fino al massimo della sua capienza (poco più di 99mila persone) che – esibendo alcuni cartelli – realizzano una coreografia arcobaleno in difesa dei diritti Lgbt. L’immagine, con ogni evidenza ritoccata, è stata pubblicata in occasione della giornata contro l’omolesbotransbifobia nello sport. “Ora e sempre stop Lgbtifobia” è lo slogan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Barcelona (@fcbarcelona) Il club blaugrana non è nuovo a prese di posizioni in difesa delle minoranze sessuali. Insieme a Juventus e Chelsea lo scorso giugno inserì ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Bellissima iniziativa della società di calcio del, che pubblica suiuna foto del Camp Nou pieno di tifosi fino al massimo della sua capienza (poco più di 99mila persone) che – esibendo alcuni cartelli – realizzano una coreografia arcobaleno indei. L’immagine, con ogni evidenza ritoccata, è stata pubblicata in occasione dellacontro l’omolesbotransbifobia. “Ora e sempre stopifobia” è lo slogan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Barcelona (@fcbarcelona) Il club blaugrana non è nuovo a prese di posizioni indelle minoranze sessuali. Insieme a Juventus e Chelsea lo scorso giugno inserì ...

