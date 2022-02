La sindaca di Sabaudia Giada Gervasi arrestata per corruzione e turbativa d’asta (Di lunedì 21 febbraio 2022) La sindaca di Sabaudia Giada Gervasi è stata arrestata con altre 15 persone con le accuse di corruzione, concussione e turbativa d’asta. Nel procedimento, che coinvolge anche amministratori, funzionari pubblici e imprenditori si contestano, a vario titolo, i reati di corruzione, peculato e falso ideologico. In base a quanto si apprende le indagini della procura di Latina hanno riguardato anche concessioni demaniali rilasciate dal comune di Sabaudia. Gervasi è accusata di 11 turbative d’asta e una corruzione in relazione ad alcuni appalti per il mondiale di canottaggio che si è tenuto a Sabaudia. Oltre alla sindaca ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ladiè statacon altre 15 persone con le accuse di, concussione e. Nel procedimento, che coinvolge anche amministratori, funzionari pubblici e imprenditori si contestano, a vario titolo, i reati di, peculato e falso ideologico. In base a quanto si apprende le indagini della procura di Latina hanno riguardato anche concessioni demaniali rilasciate dal comune diè accusata di 11 turbativee unain relazione ad alcuni appalti per il mondiale di canottaggio che si è tenuto a. Oltre alla...

