La sentenza del Tribunale di Pisa e i nuovi eroi del diritto di infettare

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Stamane trovo nel pc il commento di un collega alladelPenale disulle violazioni costituzionali al tempo della pandemia. Riprendendo una celebre battuta di Bertolt Brecht, mi scrive: “ci sarà pure un giudice a Berlino!”. Ennesima testimonianza di quell’ansia da martirologia, accompagnata da un ostentato atteggiarsi a cavaliere della valle solitaria, l’eroe solo contro tutti che sfida la morte in nome dei propri valori irrinunciabili, che ha caratterizzato la lotta di una minoranza rumorosa contro le disposizioni profilattiche del governo; a fronte di un contagio a cui la scienza medica e le policies sociali ancora non erano riuscite a prendere le misure. E brancolavano nelle sperimentazioni al buio; tutto questo mentre le morti crescevano di numero in misura esponenziale e le bare si accatastavano. Ma ecco ...