La Russia e il timore antico dell’espansione Nato. Lo Spiegel: “Atto dei Paesi occidentali prometteva di non estendere l’alleanza” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera sulla crisi ucraina ha sottolineato che Vladimir Putin ama richiamarsi a precedenti storici ma che non si possono ridiscutere i confini di oggi, altrimenti si potrebbe andare indietro di duecento anni e trovare materia per innumerevoli conflitti. Una delle tesi della Russia è che la Nato si era impegnata a non espandersi all’est nei territori dell’ex Urss. Secondo quanto riporta Der Spiegel una nota scovata nell’archivio nazionale britannico dallo studioso americano Joshua Shifrinson appoggerebbe questa lettura. In un incontro tra i direttori politici dei ministeri degli Esteri di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania avvenuto a Bonn il 6 marzo 1991 che aveva per tema la sicurezza della Polonia e di altri Paesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera sulla crisi ucraina ha sottolineato che Vladimir Putin ama richiamarsi a precedenti storici ma che non si possono ridiscutere i confini di oggi, altrimenti si potrebbe andare indietro di duecento anni e trovare materia per innumerevoli conflitti. Una delle tesi dellaè che lasi era impegnata a non espandersi all’est nei territori dell’ex Urss. Secondo quanto riporta Deruna nota scovata nell’archivio nazionale britannico dallo studioso americano Joshua Shifrinson appoggerebbe questa lettura. In un incontro tra i direttori politici dei ministeri degli Esteri di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania avvenuto a Bonn il 6 marzo 1991 che aveva per tema la sicurezza della Polonia e di altri...

