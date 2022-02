“La Russia attaccherà l’Ucraina” Nuovo allarme della Casa Bianca La Farnesina invita gli italiani a lasciare Kiev Di Maio | “L’Ambasciata resterà aperta”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Un attacco estremamente violento contro“è possibile nei prossimi giorni o ore”. È quanto è tornata a ribadire lasottolineando che “l’invasione delda parteschiaccerebbe in modo brutale gli ucraini”. Il Pentagono: “Un attacco russo in Ucraina può avvenire in qualsiasi momento. Anche oggi” “Lo diciamo da tempo, un attacco russo può avvenire in qualsiasi momento. E oggi potrebbe essere il giorno”, ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, sottolineando che, però, c’è ancora spazio per le trattative e “continuiamo a verificare qualsiasi opzione diplomatica esistente”. Kirby ha aggiunto che il presidente Joe Biden ha chiarito che “le truppe americane non combatteranno in Ucraina”. Giovedì scorso lo stesso Biden aveva parlato di un ...