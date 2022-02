“La prossima volta mandiamo prima una brutta copia ad Amato così la corregge?”, il pensiero di Luciana Littizzetto sui referendum | VIDEO (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una settimana di bocciature per quei quesiti referendari che riguardano i diritti civili di uno Stato Democratico. Ne ha parlato domenica sera, a “Che Tempo Che Fa” (su RaiTre), anche Luciana Littizzetto che con la sua pungente sagacia dialettica ha sottolineato alcuni accadimenti. Partendo da un punto iniziale che, forse, è stato valutato nelle varie analisi post decisione della Corte Costituzionale: gli italiani saranno chiamati a votare su quesiti molto tecnici di cui non hanno esperienza e il cui interesse è relativo, se non per le “bandiere” di partito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinaLittizzetto) Littizzetto e i referendum “scritti male” su eutanasia e cannabis in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una settimana di bocciature per quei quesiti referendari che riguardano i diritti civili di uno Stato Democratico. Ne ha parlato domenica sera, a “Che Tempo Che Fa” (su RaiTre), ancheche con la sua pungente sagacia dialettica ha sottolineato alcuni accadimenti. Partendo da un punto iniziale che, forse, è stato valutato nelle varie analisi post decisione della Corte Costituzionale: gli italiani saranno chiamati a votare su quesiti molto tecnici di cui non hanno esperienza e il cui interesse è relativo, se non per le “bandiere” di partito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@lucianinae i“scritti male” su eutanasia e cannabis in ...

