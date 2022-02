LA PROMESSA: Il prezzo del potere con I. Huppert, al cinema dal 10 marzo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Arriva nelle sale italiane il film che ha aperto la sezione Orizzonti della 78. Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, La PROMESSA, Il prezzo del potere, secondo lungometraggio del regista Thomas Kruithof (La meccanica delle ombre), scritto dallo stesso regista insieme a Jean-Baptiste Delafon (sceneggiatore della celebre serie politica di Canal+ Baron Noir). Chi è la la protagonista di “La PROMESSA”? Protagonista della pellicola infatti, la carismatica musa del cinema francese Isabelle Huppert, nei panni di un sindaco dei sobborghi parigini in bilico tra fede politica e una ritrovata ambizione. La PROMESSA: Il cast Nel cast anche Reda Kateb, apprezzato interprete di pellicole d’autore come Django e The Specials e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 21 febbraio 2022) Arriva nelle sale italiane il film che ha aperto la sezione Orizzonti della 78. Mostra Internazionale d’Artetografica di Venezia, La, Ildel, secondo lungometraggio del regista Thomas Kruithof (La meccanica delle ombre), scritto dallo stesso regista insieme a Jean-Baptiste Delafon (sceneggiatore della celebre serie politica di Canal+ Baron Noir). Chi è la la protagonista di “La”? Protagonista della pellicola infatti, la carismatica musa delfrancese Isabelle, nei panni di un sindaco dei sobborghi parigini in bilico tra fede politica e una ritrovata ambizione. La: Il cast Nel cast anche Reda Kateb, apprezzato interprete di pellicole d’autore come Django e The Specials e ...

