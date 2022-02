La Profezia sull’Ucraina annunciata dalla Madonna prima di Fatima

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 21 febbraio 2022) In questi giorni purtroppo la tensione aumenta per il rischio di conflitto in Ucraina. Ma proprio quest’anno, ricorrono i 35 anni dall’ultima apparizione dellaa Hrushiv, in Ucraina appunto, dove la Vergine fece unasul destino di quel popolo. Sono sconosciute a molti, le numerose apparizioni dellache avvennero durante i periodi L'articolo proviene da La Luce di Maria.