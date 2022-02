La profezia s’avvera | il televirologo scende in politica

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Forse sì, forse no. Il desiderio per alcuni c’è, per altri il salto inè già realtà. Con la fine dell’emergenza pandemica, non è detto che gli italiani non sentiranno più parlare dei virologi star. Archiviata l’esperienza televisiva, potrebbero iniziare quella partitica. In principio fu Pier Luigi Lopalco, divenuto assessore (dimissionario) in Puglia con Emiliano. Poi Matteo Bassetti nei giorni scorsi si era mostrato possibilista, “ma solo come tecnico”. Fabrizio Pregliasco “mai dire mai”. Mentre Andrea Crisanti, cui avevano proposto le suppletive a Verona, preferisce la storia dell’arte e avrà di che occuparsi con la sua nuova villa palladiana in Veneto. Uno di loro, invece, un ruolo ce l’ha già: Walter Ricciardi, consulente di Speranza, è approdato da poco nel comitato direttivo di Azione. Il movimento di Carlo Calenda. La cosa non deve stupire, a dire il ...