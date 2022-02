La presenza delle imprese online (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Ugo Calvaruso Dagli anni Sessanta cominciarono ad essere trasformate le relazioni tra imprese e mercati, dato che furono sviluppate le prime applicazioni dell’Electronic Data Interchange e in seguito dei sistemi di Electronic Funds Transfer. Trasformazioni che entrarono nei settori industriali e, insieme allo sviluppo di forme di advertising (ossia delle inserzioni su rete e online) e di altre innovazioni, prese forma quella che il sociologo Manuel Castells chiamò la “società dell’informazione”. Negli ultimi decenni, attraverso la cosiddetta “digital transformation”, questa trasformazione è stata caratterizzata da una crescita esponenziale. Ma, soprattutto in Italia, questa crescita ha avuto un’accelerazione vertiginosa durante l’emergenza sanitaria. La rapida evoluzione dei processi di digitalizzazione, l’automazione spinta e la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Ugo Calvaruso Dagli anni Sessanta cominciarono ad essere trasformate le relazioni trae mercati, dato che furono sviluppate le prime applicazioni dell’Electronic Data Interchange e in seguito dei sistemi di Electronic Funds Transfer. Trasformazioni che entrarono nei settori industriali e, insieme allo sviluppo di forme di advertising (ossiainserzioni su rete e) e di altre innovazioni, prese forma quella che il sociologo Manuel Castells chiamò la “società dell’informazione”. Negli ultimi decenni, attraverso la cosiddetta “digital transformation”, questa trasformazione è stata caratterizzata da una crescita esponenziale. Ma, soprattutto in Italia, questa crescita ha avuto un’accelerazione vertiginosa durante l’emergenza sanitaria. La rapida evoluzione dei processi di digitalizzazione, l’automazione spinta e la ...

