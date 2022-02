La Nazionale Italiana Cantanti a Limbiate per ricordare Luca Attanasio (Di lunedì 21 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Nazionale Italiana Cantanti scenderà in campo domani, martedì 22 febbraio, a Limbiate, per ricordare l’ambasciatore Luca Attanasio, nell’anniversario della sua uccisione in Congo. L’appuntamento è dalle 15 all’oratorio San Giorgio, dove tre squadre si scontreranno per promuovere la nascita della Fondazione “Mama Sofia” nata per perseguire le idee dell’ambasciatore per un mondo migliore e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 21 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lascenderà in campo domani, martedì 22 febbraio, a, perl’ambasciatore, nell’anniversario della sua uccisione in Congo. L’appuntamento è dalle 15 all’oratorio San Giorgio, dove tre squadre si scontreranno per promuovere la nascita della Fondazione “Mama Sofia” nata per perseguire le idee dell’ambasciatore per un mondo migliore e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ucrainarussia : #UkraineRussiaCrisis: il presidente dell’#Ucraina, Zelensky, ha convocato una riunione urgente del Consiglio di si… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #boxe, la Nazionale italiana a Sofia per vincere il torneo Strandja - MessaggeroSport : #boxe, la Nazionale italiana a Sofia per vincere il torneo Strandja - ilmessaggeroit : #boxe, la Nazionale italiana a Sofia per vincere il torneo Strandja - VincenzoVega71 : @90sfootball Il peggior portiere della nazionale italiana #walterzenga -