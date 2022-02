La mossa di Putin spiazza Europa e Usa, che ancora speravano nel negoziato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Delusione e disappunto da parte di Macron e Scholz: 'La decisione viola gli accordi di pace' ha detto il cancelliere tedesco. Dalle Nazioni Unite richiamo contro azioni unilaterali che minano l'... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Delusione e disappunto da parte di Macron e Scholz: 'La decisione viola gli accordi di pace' ha detto il cancelliere tedesco. Dalle Nazioni Unite richiamo contro azioni unilaterali che minano l'...

Advertising

Ventura_Stefano : Semplicemente inaccettabile la mossa di Putin. E’ l’annessione forzata di un pezzo di un Paese autonomo, l’Ucraina.… - kevin_ian_t : Penso che la mossa giusta a questo punto da parte degli USA potrebbe essere indurre l’Ucraina a rinunciare al Donba… - Vitiello84Tony : RT @ProfCampagna: #UkraineRussiaCrisis #Putin ha riconosciuto l'indipendenza del #Donbass, territorio ucraino filo-russo. Una mossa geopo… - lupogrigio111 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: Putin ha fatto imbestialire gli usurai. È stata una mossa magistrale giocare la carta del riconosc… - Liberoarbitrio : @stebaraz No, assolutamente no. Però non è neppure possibile mettere un individuo così (Putin) in condizione di pa… -