La metro di Roma chiuderà per mesi alle 21 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per lavori di manutenzione rimandati da anni: la linea A chiuderà la sera ad aprile per 3 mesi, la linea B da giugno per 18 mesi

