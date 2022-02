La madre, la zia e lo staff di Soleil Sorge attaccano Alex e Delia (Di lunedì 21 febbraio 2022) La madre e la zia di Soleil contro Alex e Delia Il sabato trascorso dai concorrenti del Grande Fratello Vip nella Casa sta facendo molto discutere sul web. Alcuni atteggiamenti da parte di Alex Belli e Delia Duran nei confronti di Soleil Sorge sono poco piaciuti alla madre, alla zia e allo staff dell’influencer. A L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lae la zia dicontroIl sabato trascorso dai concorrenti del Grande Fratello Vip nella Casa sta facendo molto discutere sul web. Alcuni atteggiamenti da parte diBelli eDuran nei confronti disono poco piaciuti alla, alla zia e allodell’influencer. A L'articolo proviene da Novella 2000.

