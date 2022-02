La lunga notte occidentale. Il presidente Putin riconosce le Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Sul fondo le rivelazioni di Der Spiegel (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin in serata ha annunciato in un lungo discorso alla nazione il riconoscimento dell’indipendenza delle autoproclamate Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, per poi ordinare l’invio di truppe nella regione del Donbass con lo scopo di “assicurare la pace“. I due decreti firmati dal presidente russo infattiincaricano il ministero della Difesa di far sì che “le forze armate russe (assumano) le funzioni di peacekeeping sul territorio“. Mosca chiede a Kiev di cessare immediatamente le “operazioni militari” contro i separatisti filorussi del Donbass: “Chiediamo a chi ha preso il potere e continua ad averlo a Kiev di cessare immediatamente le operazioni militari. In caso contrario quasiasi spargimento di sangue sarà ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 22 febbraio 2022) Ildella Federazione Russa Vladimirin serata ha annunciato in un lungo discorso alla nazione il riconoscimento dell’indipendenza delle autoproclamatedi, per poi ordinare l’invio di truppe nella regione del Donbass con lo scopo di “assicurare la pace“. I due decreti firmati dalrusso infattiincaricano il ministero della Difesa di far sì che “le forze armate russe (assumano) le funzioni di peacekeeping sul territorio“. Mosca chiede a Kiev di cessare immediatamente le “operazioni militari” contro i separatisti filorussi del Donbass: “Chiediamo a chi ha preso il potere e continua ad averlo a Kiev di cessare immediatamente le operazioni militari. In caso contrario quasiasi spargimento di sangue sarà ...

