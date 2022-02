La Lega manda sotto il Governo sul Green Pass, critiche da Zingaretti (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA – “Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che se stiamo uscendo dalla pandemia, riprendendoci la libertà, è grazie ai vaccini e alle regole che ci siamo dati”. Lo scrive su Telegram il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, ex segretario nazionale del Pd, esprimendo così parole di critica nei confronti del Carroccio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA – “Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi lailsul. Ricordo che se stiamo uscendo dalla pandemia, riprendendoci la libertà, è grazie ai vaccini e alle regole che ci siamo dati”. Lo scrive su Telegram il governatore del Lazio Nicola, ex segretario nazionale del Pd, esprimendo così parole di critica nei confronti del Carroccio. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Lega manda Covid, Zingaretti: "Se stiamo uscendo dalla pandemia, è grazie ai vaccini" 'Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che se stiamo uscendo dalla pandemia, riprendendoci la libertà, è grazie ai vaccini e alle regole che ci siamo dati'. C osì, in una nota, il ...

