La Lega all’attacco del Green Pass. Maggioranza spaccata in Commissione alla Camera. Il partito di Salvini con un emendamento voleva eliminare il certificato verde dopo il 31 marzo. E vota con la minoranza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Maggioranza spaccata in Commissione Affari sociali della Camera sull’esame del decreto Covid. I lavori sono stati sospesi fino alle 16 dopo il blitz della Lega che con un emendamento chiedeva di eliminare il Green Pass dopo il 31 marzo, data della scadenza dello stato di emergenza (leggi l’articolo). dopo una richiesta di accantonamento, l’emendamento, che ha il parere contrario del Governo, ha ricevuto il voto favorevole della Lega e delle opposizioni, FdI e Alternativa, ma comunque non è Passato. I lavori riprenderanno alle 16, dopo una riunione di Maggioranza. “La settimana ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022)inAffari sociali dellasull’esame del decreto Covid. I lavori sono stati sospesi fino alle 16il blitz dellache con unchiedeva diilil 31, data della scadenza dello stato di emergenza (leggi l’articolo).una richiesta di accantonamento, l’, che ha il parere contrario del Governo, ha ricevuto il voto favorevole dellae delle opposizioni, FdI e Alternativa, ma comunque non èato. I lavori riprenderanno alle 16,una riunione di. “La settimana ...

