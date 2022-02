La Juventus e quel mal di trasferta agli ottavi di Champions (Di lunedì 21 febbraio 2022) La Juventus sta per fronteggiare l’andata degli ottavi di Champions League. I bianconeri arrivano a questo turno per l’ottava stagione consecutiva. Tuttavia, specialmente negli ultimi anni, la Vecchia Signora sembra patire una nuova sinistra sindrome. quella del mal di trasferta proprio a questo punto della competizione. Già storicamente l’Europa non è un territorio particolarmente fortunato per i torinesi, viste le 7 sconfitte su 9 finali disputate. Eppure di recente è comparsa questa nuova grana. Le brutte prestazioni sul campo avversario sono costate anche cocenti eliminazioni premature. Il dato è inequivocabile: nelle ultime 4 sfide d’andata degli ottavi, sono arrivate 3 sconfitte e 1 pareggio. Troppi indizi che aprono un vero e proprio caso che vale la pena di ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lasta per fronteggiare l’andata deglidiLeague. I bianconeri arrivano a questo turno per l’ottava stagione consecutiva. Tuttavia, specialmente negli ultimi anni, la Vecchia Signora sembra patire una nuova sinistra sindrome.la del mal diproprio a questo punto della competizione. Già storicamente l’Europa non è un territorio particolarmente fortunato per i torinesi, viste le 7 sconfitte su 9 finali disputate. Eppure di recente è comparsa questa nuova grana. Le brutte prestazioni sul campo avversario sono costate anche cocenti eliminazioni premature. Il dato è inequivocabile: nelle ultime 4 sfide d’andata degli, sono arrivate 3 sconfitte e 1 pareggio. Troppi indizi che aprono un vero e proprio caso che vale la pena di ...

