"La Juventus...". Cosa ha detto Mourinho. Ora rischia grosso (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mourinho si è reso protagonista di alcune frasi irrigaurdose nei confronti dell'arbitro Pairetto e ora rischia una maxi squalifica Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022)si è reso protagonista di alcune frasi irrigaurdose nei confronti dell'arbitro Pairetto e orauna maxi squalifica

Advertising

EnricoTurcato : Una cosa su Dusan #Vlahovic: stasera non ha segnato e ha faticato nelle conclusioni. Ma che duello fisico con Demir… - GiovaAlbanese : #Danilo ha capito in fretta cosa è la #Juventus: e vuole rimanerci per molto tempo ancora ?? @Gazzetta_it - Giggino50070219 : @pisto_gol @Marco47730138 Io faccio notare una sola cosa: quella che per molti (Ziliani in testa) sarebbe #skyjuve… - paolothegame : @fcimroby @Wazza_CN Ma nove di fila cosa? Il Sassuolo è 13 esimo in campionato porca madonna!! Ha i punti dell’Empo… - MomentiCalcio : #Juventus, #Allegri peggio di #Sarri e #Pirlo nonostante investimenti record: ma allora cosa succede ai bianconeri? -