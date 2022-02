La giocatrice del Liverpool fa tre autogol in mezzora, il ct la sostituisce per pietà (VIDEO) (Di lunedì 21 febbraio 2022) A suo modo è un’impresa leggendaria: Meykaila Moore è la prima giocatrice di calcio al mondo a segnate una auto-tripletta. Tre autogol, peraltro in soli 36 minuti. Una tempesta perfetta. E’ accaduto durante la partita tra Stati Uniti e Nuova Zelanda, valida per la SheBelieves Cup, una competizione a invito negli Usa riservata alle nazionali di calcio femminili di tutto il mondo. Moore, difensore neozelandese che gioca nel Liverpool, è riuscita a far gol al suo portiere con tre sfortunati interventi in mezzora: uno di destro, uno di testa e un altro di sinistro). Il ct della Nuova Zelanda ha avuto pietà di lei e al 40? l’ha sostituita. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) A suo modo è un’impresa leggendaria: Meykaila Moore è la primadi calcio al mondo a segnate una auto-tripletta. Tre, peraltro in soli 36 minuti. Una tempesta perfetta. E’ accaduto durante la partita tra Stati Uniti e Nuova Zelanda, valida per la SheBelieves Cup, una competizione a invito negli Usa riservata alle nazionali di calcio femminili di tutto il mondo. Moore, difensore neozelandese che gioca nel, è riuscita a far gol al suo portiere con tre sfortunati interventi in: uno di destro, uno di testa e un altro di sinistro). Il ct della Nuova Zelanda ha avutodi lei e al 40? l’ha sostituita. L'articolo ilNapolista.

