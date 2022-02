La frolla aromatizzata dolce o salata | i consigli per una base perfetta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Realizzare la pastapermette di conferire un gusto ineguagliabile alla ricetta,che sia. Ma esistono alcuni ingredienti che si prestano meglio di altri a seconda della resa che volete dare al vostro piatto, e c’è un momento preciso in cui inserirli. Ogni elemento deve legarsi in maniera sublime con la farcitura. Per laneutra, procuratevi farina, uova e burro freddo da frigorifero, poi sale o zucchero a seconda della preparazione che intendete realizzare. Lavorate sempre l’impasto con le mani fredde su una superficie fredda. Fatelo velocemente per non surriscaldarlo e mantenerlo sodo. E poi? Curiose? Iniziamo! La: come fare. Per la, le ...