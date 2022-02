La dolce malerba. Perché i dialetti italiani dicono soprattutto qualcosa di noi

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 21 febbraio 2022) All’inizio del Cinquecento, nella ricerca di una lingua dotata dello stesso prestigio letterario e culturale del latino, il dotto veneziano Pietro Bembo, in un trattato noto come Prose della volgar lingua (1525), fissa l’ideale estetico e le regole grammaticali che in seguito saranno seguite a lungo dagli scrittori. Secondo Bembo, per scrivere opere che possano essere lette nel corso dei secoli occorreva prendere come modelli Petrarca nella poesia e Boccaccio nella prosa. Per altro verso, intorno al 1530 l’umanista marchigiano Angelo Colucci nei suoi appunti linguistici nomina il termine “dialecti” in relazione al “mutar delle lingue”, cioè alle differenze tra le diverse zone d’Italia. Il 15 novembre 2012, nella lectio magistralis sullo “Stato di salute della lingua italiana” pronunciata all’Università di Urbino Carlo Bo in occasione del conferimento di una ...