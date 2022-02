La Direttrice 2 non ci sarà, Sandra Oh ammette la delusione per la serie Netflix The Chair (Di lunedì 21 febbraio 2022) La Direttrice 2 non sembra essere nell’orizzonte di Netflix, come è ormai chiaro dopo il mancato annuncio di un rinnovo per la seconda stagione: la cancellazione della serie è un dato di fatto anche per la sua protagonista Sandra Oh, che con questo progetto ha sancito la sua prima collaborazione con lo streamer, ma ha anche affrontato un mezzo flop in termini di accoglienza (piuttosto tiepida, va detto). La Direttrice 2 sembra essere stata archiviata sin da subito: questa dramedy ambientata nel mondo dell’università tra cattedre, uffici e aule, non ha entusiasmato il pubblico né la critica, nonostante un team creativo di esperti della scrittura televisiva e la presenza di un talento indiscusso come quello di Sandra Oh (qui la nostra recensione della prima stagione). La stessa ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) La2 non sembra essere nell’orizzonte di, come è ormai chiaro dopo il mancato annuncio di un rinnovo per la seconda stagione: la cancellazione dellaè un dato di fatto anche per la sua protagonistaOh, che con questo progetto ha sancito la sua prima collaborazione con lo streamer, ma ha anche affrontato un mezzo flop in termini di accoglienza (piuttosto tiepida, va detto). La2 sembra essere stata archiviata sin da subito: questa dramedy ambientata nel mondo dell’università tra cattedre, uffici e aule, non ha entusiasmato il pubblico né la critica, nonostante un team creativo di esperti della scrittura televisiva e la presenza di un talento indiscusso come quello diOh (qui la nostra recensione della prima stagione). La stessa ...

