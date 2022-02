La crisi ucraina | fra Stati Uniti | Russia e Cina

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La tensione trae NATO sull’preoccupa molti Paesi, compresi quelli al di fuori della regione euro-atlantica. Ad esempio, ciò che sta accadendo è seguito da vicino nella Repubblica Popolare della, dove hanno già espresso inequivocabilmente il loro sostegno a Mosca. Allo stesso tempo, larimarrà certamente ai margini dell’aspetto politico-militare in questa, ma potrebbe svolgere un ruolo importante nelle possibili conseguenze economiche. Alla fine di gennaio, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, durante la sua conversazione con il segretario di Stato americano Anthony Blinken, ha esortato le autorità statunitensi a prendere sul serio le preoccupazioni sulla sicurezza dellae a tenerne conto: «La sicurezza regionale non può essere garantita ...

pierofassino : ???Noi presidenti delle Comm. esteri #G7 esprimiamo preoccupazione per le minacce a pace, sicurezza e integrità terr… - agorarai : L'opinione di @pierofassino sulla crisi tra Russia e Ucraina #agorarai #21febbraio - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin…

Salvini sullaRussia -'A me interessa che non scoppi una guerra, dopo la 'guerra' sanitaria da cui stiamo tutti faticosamente uscendo, l'ultima cosa che serve è una guerra vera. Il 31 marzo finisce ...Parigi, 21 feb 10:49 - L'incontro tra il presidente statunitense Joe Biden e l'omologo russo Vladimir Putin dedicato allacon la mediazione della...Nella crisi Russia-Ucraina ci si dimentica della regione contesa in cui il conflitto a "bassa intensità" ha causato già 14mila vittime dal 2014 ...Come si è arrivati alla crisi dell’Ucraina? Quali sono le radici del conflitto che rischia di diventare di portata internazionale? Che interessi ci sono in gioco? La crisi dell’Ucraina, dalle radici d ...