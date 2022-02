La crisi ucraina, fra Stati Uniti, Russia e Cina. L’analisi di Valori (Di lunedì 21 febbraio 2022) La tensione tra Russia e Nato sull’ucraina preoccupa molti Paesi, compresi quelli al di fuori della regione euro-atlantica. Ad esempio, ciò che sta accadendo è seguito da vicino nella Repubblica Popolare della Cina, dove hanno già espresso inequivocabilmente il loro sostegno a Mosca. Allo stesso tempo, la Cina rimarrà certamente ai margini dell’aspetto politico-militare in questa crisi, ma potrebbe svolgere un ruolo importante nelle possibili conseguenze economiche. Alla fine di gennaio, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, durante la sua conversazione con il segretario di Stato americano Anthony Blinken, ha esortato le autorità statunitensi a prendere sul serio le preoccupazioni sulla sicurezza della Russia e a tenerne conto: “La sicurezza regionale non può essere garantita ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 febbraio 2022) La tensione trae Nato sull’preoccupa molti Paesi, compresi quelli al di fuori della regione euro-atlantica. Ad esempio, ciò che sta accadendo è seguito da vicino nella Repubblica Popolare della, dove hanno già espresso inequivocabilmente il loro sostegno a Mosca. Allo stesso tempo, larimarrà certamente ai margini dell’aspetto politico-militare in questa, ma potrebbe svolgere un ruolo importante nelle possibili conseguenze economiche. Alla fine di gennaio, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, durante la sua conversazione con il segretario di Stato americano Anthony Blinken, ha esortato le autorità statunitensi a prendere sul serio le preoccupazioni sulla sicurezza dellae a tenerne conto: “La sicurezza regionale non può essere garantita ...

