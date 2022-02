La Cosa: John Carpenter non esclude la realizzazione di un sequel (Di martedì 22 febbraio 2022) Il regista John Carpenter ha parlato della possibilità di realizzare un sequel del cult sci-fi La Cosa, spiegando perché la storia potrebbe continuare. John Carpenter ha svelato che se dovesse scegliere quale dei suoi film dovrebbe avere un sequel probabilmente sceglierebbe La Cosa. Il lungometraggio del 1982 è da tempo considerato uno dei capolavori della fantascienza ed è uno dei più amati dagli spettatori tra quelli che ha realizzato. Il regista, intervistato da Fandom, ha ora spiegato parlando di quali franchise sarebbe interessato a riportare sugli schermi: "Forse La Cosa. Forse Il signore del male. Penso potrebbe esserci qualCosa in più per entrambi". John Carpenter ha quindi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 febbraio 2022) Il registaha parlato della possibilità di realizzare undel cult sci-fi La, spiegando perché la storia potrebbe continuare.ha svelato che se dovesse scegliere quale dei suoi film dovrebbe avere unprobabilmente sceglierebbe La. Il lungometraggio del 1982 è da tempo considerato uno dei capolavori della fantascienza ed è uno dei più amati dagli spettatori tra quelli che ha realizzato. Il regista, intervistato da Fandom, ha ora spiegato parlando di quali franchise sarebbe interessato a riportare sugli schermi: "Forse La. Forse Il signore del male. Penso potrebbe esserci qualin più per entrambi".ha quindi ...

Advertising

pasquali94 : @john__pemberton @carlhoe_ Stavo per scrivere la stessa cosa - john__pemberton : RT @ribster_: sta cosa che lexi avrebbe fatto outing a nate non mi torna perché a) mica sa che è attratto anche dai ragazzi e b) secondo qu… - Poia12 : RT @carbo_marco79: Interessante blog su un tema dibattuto in questi giorni: l'eccesso di mortalità. Il punto fondamentale è cosa usiamo co… - carbo_marco79 : Interessante blog su un tema dibattuto in questi giorni: l'eccesso di mortalità. Il punto fondamentale è cosa usia… - cinemaniaco_fb : ?????????????? John Carpenter rivela il suo film di cui vorrebbe un sequel -