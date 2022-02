La Chambre Monégasque de la Mode firma il Patto per la Transizione energetica e lancia il Sustainable Contest 2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’impegno del settore moda verso la sostenibilità è ormai una certezza da diversi anni. La Chambre Monégasque de la Mode ha firmato proprio mercoledì 15 febbraio 2022 il Patto Nazionale per la Transizione energetica. L’iniziativa è stata proposta dal Governo Monegasco, rappresentato da Mme Annabelle Jaeger-Seydoux, Direttrice della Missione per la Transizione energetica. Il Principe Alberto II di Monaco è stato il primo firmatario di questo strumento di progresso che mira a ridurre le emissioni di gas serra del Principato del 55% entro il 2030. Un impegno che comporterà una riduzione di oltre 1.200 tonnellate di CO2 all’anno. Per questa importante occasione Federica Nardoni Spinetta, Presidente e ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’impegno del settore moda verso la sostenibilità è ormai una certezza da diversi anni. Lade lahato proprio mercoledì 15 febbraioilNazionale per la. L’iniziativa è stata proposta dal Governo Monegasco, rappresentato da Mme Annabelle Jaeger-Seydoux, Direttrice della Missione per la. Il Principe Alberto II di Monaco è stato il primotario di questo strumento di progresso che mira a ridurre le emissioni di gas serra del Principato del 55% entro il 2030. Un impegno che comporterà una riduzione di oltre 1.200 tonnellate di CO2 all’anno. Per questa importante occasione Federica Nardoni Spinetta, Presidente e ...

