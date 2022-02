La carica dei 300 per il Mini Sci a Roccaraso | slalom gigante per atleti dai 4 agli 8 anni | ecco i vincitori

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ognuno dei 300 piccoli sciatori che ha gareggiato oggi aè tornato a casa con una meda al collo. Un premio per la partecipazione, l’impegno e l’entusiasmo che ci hanno messo per la prima gara di stagione dedicata espressamente a loro. Uno“su misura” per i piccoli, molti dei quali non superano il metro di altezza, dai 4organizzata grazie alla collaborazione dei quattro sci club del Comitato Campano, lo sci club 3punto3, lo sci club Napoli, il Sai e lo sci club 2010. Il Comitato Campano, tra i primi in Italia, ha aderito nel 2019 al modello proposto dalla Fisi–Salt (Sviluppo Atleta a Lungo Termine) creando il CriteriumSci, un circuito di tre gare riservato esclusivamente alle categorie denominate ...

Advertising

emergenzavvf : Incidente sulla #A1, tra #Lodi e Melegnano: un’autocisterna carica di rifiuti farmaceutici ha invaso la carreggiata… - Abrams_BS : @massimogrossi2 @blueseasky12 @LucioMalan ti sei perso qualcosa noto da giugno 2021 sulle riviste scientifiche più… - Ansa_Piemonte : Eurovision: la carica dei 12mila aspiranti volontari. Al via la prima giornata informativa pre selezioni #ANSA - TV7Benevento : Pd: Letta, 'rielezione Mattarella ci carica di responsabilità' - - Sevenpress : La carica dei 300 per il Mini Sci a Roccaraso -

Ultime Notizie dalla rete : carica dei

... del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, aprendo così la settantaseiesima edizionepremi riservati al cinema italiano. In una nota del Direttivo, che sarà infino al ......l'autoritarismo razzista e sessista del potere in. In brasiliano, le "tre tigri tristi" sono uno scioglilingua analogo al nostro "trentatré trentini", un gioco a ostacoli come la vitatre ...Google ha spiegato che se la temperatura scende al di sotto dello zero Google Nest Cam e Doorbell non funzionano più correttamente.Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "L'unità dei nostri gruppi e la sobrietà sono state le chiavi con cui abbiamo rieletto il politico più politico. Questa vittoria, questo risultato ci carica di responsabili ...