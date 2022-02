La cabala olimpica dei numeri | in Italia le Olimpiadi sempre in anni con il 6

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo strano caso del numero 6 per l’. Potrebbe saltare agli occhi dei più attenti alla numerologia e alla superstizione, come agli amanti delle coincidenze. Sta che per l’, il numero 6 haportato fortuna. LeEstive di Roma si svolsero nel 1960 con il sei ad indicare il nuovo decennio entrante, ma non solo. Ci furono ine come Giochi Invernali nel 1956. 4prima di Roma. Furono allora ledella neve ad iniziare il ciclo azzurro, come Paese ospitante. DiInvernali l’ne ha ospitate due e l’altra si svolgerà tra 4a Milano Cortina. Nel 2026. 20dopo Torino 2006 e ancora con il numero 6 protagonista. ...