La bandiera olimpica è arrivata in Italia per i Giochi di Milano-Cortina del 2026 (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - È atterrato lunedì mattina all'aeroporto di Milano Malpensa dopo quasi 11 ore di volo, l'aereo proveniente da Pechino con a bordo la delegazione Italiana che ha preso parte ai Giochi olimpici invernali. Sull'Airbus 350-900 dell'Air China anche la bandiera olimpica che nella serata pechinese era stata consegnata a 'Milano Cortina 2026', la prossima sede dei Giochi della neve e del ghiaccio. La bandiera ha viaggiato custodita all'interno di una teca preziosa dove nella parte interna sono applicate le targhette delle precedenti edizioni. La bandiera con i cinque cerchi olimpici era stata consegnata dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach ai sindaci delle due città coinvolte, Giuseppe Sala ...

