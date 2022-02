Kona 2023 | avvistata la nuova Hyundai in Svezia

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Lasta già facendo i suoi collaudi, per l’esattezza in. Vediamo cosa sappiamo del nuovo modello. Che caratteristiche ha la? Il modelloè nato nel 2017, e ha subito un restyling alla fine del 2020. La prossima generazione però, il, è in fase di